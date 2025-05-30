МЧС России приведет в порядок ранее построенные убежища и укрытия

МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, в первую очередь ранее построенные убежища и укрытия. На эти цели может потребоваться около 155 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил глава ведомства Александр Куренков.
— На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране, — сказал министр.
Работа ведется в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Главная задача программы — минимизировать ущерб от военных действий, терактов, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, передает РИА Новости.
Ранее Министерство внутренних дел России подготовило законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации». Он вводит четыре возможности для иностранных граждан или лиц без гражданства получить защиту у РФ: получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты. Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов разъяснил суть реформы.