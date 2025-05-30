МЧС России приведет в порядок ранее построенные убежища и укрытия

МЧС России планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны на территории страны, в первую очередь ранее построенные убежища и укрытия. На эти цели может потребоваться около 155 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил глава ведомства Александр Куренков.