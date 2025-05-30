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В Омске у четверых пациентов психиатра-нарколога оказались водительские права

Зависимых мужчин лишили возможности садиться за руль.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура добилась лишения водительских прав четверых человек с алкогольной и наркотической зависимостью. Все они состояли на учете у психиатра-нарколога. Об этом сообщило ведомство 29 мая.

В ходе проверки выяснилось, что эти лица, имеющие диагнозы, связанные со злоупотреблением спиртного и наркотических веществ, продолжали законно управлять транспортом. Это создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Прокуратура Омского района подала в суд с иски о прекращении действия водительских удостоверений зависимых пациентов. Эти требования были полностью удовлетворены.

Ранее «КП Омск» рассказала, что мужчина сбил на «Тойоте» подростка.