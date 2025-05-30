Умер Роберт Джарвик — создатель первого искусственного сердца, предназначенного для постоянной имплантации человеку. Доктор скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни.
По словам его супруги Мэрилин вос Савант, причиной смерти стали осложнения болезни Паркинсона.
Историческая операция с использованием разработки Джарвика — сердца Jarvik-7 из алюминия и пластика — состоялась 2 декабря 1982 года. Хирург Уильям ДеВриз провел семичасовую операцию 61-летнему стоматологу Барни Кларку, который находился в терминальной стадии сердечной недостаточности.
Несмотря на успешную имплантацию, пациент прожил лишь 112 дней. За это время у него развились многочисленные осложнения, включая почечную недостаточность. Хотя первый опыт оказался неидеальным, работа Джарвика открыла новую эру в кардиохирургии.
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