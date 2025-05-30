В Ростовской области водителей попросили быть осторожными во время непогоды

Сегодня, 30 мая, местами по Ростовской области пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 20−23 м/с. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть осторожными на дорогах.
— Нужно строго соблюдать скоростной режим, нельзя совершать резкие маневры. При несоблюдении основных правил безопасности во время движения по лужам, может возникнуть эффект аквапланирования, то есть полной или частичной потери сцепления колес с покрытием проезжей части, — напоминают водителям.
Также сотрудники Госавтоинспекции попросили автовладельцев и мотоциклистов следить за дорожными знаками и обращать особое внимание на знаки и щиты, установленные в местах проведения ремонтных работ.
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