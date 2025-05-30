В Ростовской области водителей попросили быть осторожными во время непогоды

— Нужно строго соблюдать скоростной режим, нельзя совершать резкие маневры. При несоблюдении основных правил безопасности во время движения по лужам, может возникнуть эффект аквапланирования, то есть полной или частичной потери сцепления колес с покрытием проезжей части, — напоминают водителям.