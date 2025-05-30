Спортдиректор «Лады» Гомоляко объяснил, в какой хоккей будет играть команда

Представитель волжан хотел бы видеть быстрые переходы от обороны к атаке с преимуществом по владению шайбы.
Сергей Гомоляко присоединился к «автозаводцам» в должности спортивного директора в мае нынешнего года. Сменил на этом посту Рафика Якубова, который продолжил работу в столичном «Динамо».
Следующий сезон будет для «автозаводцев» юбилейным. Команде исполнится. При этом в 2026-м команде исполнится 50 лет. В минувшем остались за бортом плей-офф и заняли только десятую строчку на Востоке.
«Надеюсь, “Лада” будет показывать быстрый современный хоккей с оперативным переходом от обороны к атаке. Хотелось бы, чтобы команда много владела шайбой. Думаю, тренерский штаб определится с этим», — объяснил Гомоляко Allhockey.ru.
Добавил: хочет, чтобы «автозаводцы» прогрессировали.
«Мы — максималисты, нам необходимо всегда побеждать. Будем делать всё для того, чтобы игра улучшилась, и болельщики радовались успехам вместе с нами», — резюмировал спортивный директор тольяттинцев.
Недавно экс-вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский получил «Золотой шлем» и вошел в символическую команду КХЛ сезона 2024−2025.
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