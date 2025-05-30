МЧС планирует привести в порядок все убежища в стране

Куренков подчеркнул необходимость создания комплексной системы, способной обеспечить защиту максимального числа граждан как в случае военных действий, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Министр отметил важность проектирования новых объектов с учётом возможности их двойного использования. Например, подземные паркинги, которые, при необходимости, могут служить укрытиями.
Ранее сообщалось, что МВД России подготовило новый законопроект о предоставлении убежища в стране. Документ устанавливает четыре формы защиты для иностранцев и людей без гражданства: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту.