МЧС планирует привести в порядок все убежища в стране

«Мы будем восстанавливать систему гражданской обороны, актуальность которой ещё больше возросла. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране», — заявил глава МЧС России Александр Куренков в беседе с журналистами.