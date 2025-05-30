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Российским военным вручили 15 млн рублей за первый сбитый F-16 в зоне СВО

12 российских военных получили 15 млн рублей за сбитый в апреле украинский истребитель.

Источник: Аргументы и факты

12 российских военных получили 15 млн рублей за первый сбитый F-16 в зоне СВО, сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

Награждение прошло 29 мая на приграничной территории в присутствии командования.

В компании подчеркнули, что сдержали данное обещание и передали бойцам средства.

О намерении компании выплатить российским военным 15 млн рублей за сбитый F-16 в зоне СВО стало известно в апреле.

До этого Минобороны России подтвердило сообщения о том, что средства ПВО РФ сбили украинский истребитель американского производства.