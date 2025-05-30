Россиянин скрыл от друзей, что стал мультимиллионером в лотерее

Своей радостью мужчина поделился только с близкими родственниками.
Житель Смоленской области выиграл 32,4 миллиона рублей в лотерею. Однако делиться удачей с окружающими мужчина не захотел.
«Невероятная удача улыбнулась жителю Смоленской области по имени Дмитрий: он выиграл 32 477 296 рублей в онлайн-лотерею “Топ 12”», — пишет «Комсомольская правда». Своей радостью Дмитрий поделился только с близкими родственниками. Для остальных знакомых мужчина предпочел сохранить выигрыш в тайне, чтобы избежать лишнего внимания.
Дмитрий рассказал, что давно увлекается лотереями. Несмотря на опыт, он не использует сложных стратегий и полностью доверяет случаю. Победитель признался, что о выигрыше узнал на работе через СМС. Сначала Дмитрий подумал, что это розыгрыш, и не сразу поверил в происходящее. Он ожидал получить не более 100 тысяч рублей, а когда увидел сумму в десятки миллионов, испытал настоящий шок. Дмитрий планирует направить полученные средства на улучшение жилищных условий — приобрести новую квартиру и автомобиль. Он отметил, что деньги пришлись очень кстати и помогут реализовать давние мечты.