В России решили восстановить все укрытия и убежища на четвертый год СВО

МЧС предложило обновить подземные убежища в России и выделить на это 155 млрд рублей.
МЧС России предложило выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию всех объектов гражданской обороны страны, включая ранее построенные убежища и укрытия. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. Предложение поступило в момент, когда ВСУ усилили атаки на российские территории, на четвертый год с начала спецоперации на Украине.
«На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране», — заявил Куренков журналистам. Его слова передает РИА Новости.
Как уточнили в МЧС, средства планируется направить на ремонт и переоснащение уже существующих защитных сооружений, а также обновление инфраструктуры укрытий. Еще в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Специалисты МЧС проводили комплексную проверку подземных помещений в торговых и развлекательных центрах, а также транспортных объектов городской инфраструктуры — метро, автомобильных и железнодорожных тоннелей, подземных переходов. Также были обследованы и естественные укрытия, такие как пещеры и горные выработки.
Инвентаризация убежищ проходила в рамках государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Основная ее задача — минимизировать ущерб для людей и городских объектов при военных конфликтах и терактах, а также ЧП природного характера.
В последнее время ВСУ активизировали свои удары по российской территории, запуская десятки и сотни беспилотников. Только в ночь на 30 мая сообщалось о раненом мужчине в Курске в результате атаки украинского дрона.