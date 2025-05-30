В России решили восстановить все укрытия и убежища на четвертый год СВО

Как уточнили в МЧС, средства планируется направить на ремонт и переоснащение уже существующих защитных сооружений, а также обновление инфраструктуры укрытий. Еще в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Специалисты МЧС проводили комплексную проверку подземных помещений в торговых и развлекательных центрах, а также транспортных объектов городской инфраструктуры — метро, автомобильных и железнодорожных тоннелей, подземных переходов. Также были обследованы и естественные укрытия, такие как пещеры и горные выработки.