Марочко: ВС РФ отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР возле Торского

По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские войска заставили украинские подразделения отступить за реку Жеребец в районе села Торское, расположенного в ДНР.
«За насколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец», — заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники информации.
Марочко также отметил, что под полный контроль российских войск перешла прибрежная полоса шириной пять километров.