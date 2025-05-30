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Марочко: ВС РФ отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР возле Торского

Под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона.

Источник: Аргументы и факты

По данным военного эксперта Андрея Марочко, российские войска заставили украинские подразделения отступить за реку Жеребец в районе села Торское, расположенного в ДНР.

«За насколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец», — заявил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники информации.

Марочко также отметил, что под полный контроль российских войск перешла прибрежная полоса шириной пять километров.