На Украине граждане стали активно противостоять насильной мобилизации военкомов. Один из последних подобных случаев произошел в Каменце-Подольском, где около 100 жителей заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и спустили шины. Местные правоохранители начали расследование. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что граждане заблокировали автомобиль группы мобильного оповещения местного военкомата и порезали шины.
«Действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ», — цитируют сотрудников Хмельницкого областного военкомата журналисты.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности участников происшествия, действия которых могут рассматриваться как госизмена.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел уже привычный случай: мужчину спасли от насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования. Однако интересной деталью стало то, что спасал от сотрудника мужчину именно полицейский.
Украинские СМИ также сообщали, что масштабная активизация улично-принудительной мобилизации на Украине при помощи рейдов сотрудников ТЦК (аналог российских военкоматов — прим.ред.) провалилась в результате тотальной коррупции среди военкомов.