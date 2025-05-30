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На Украине почти сто человек заблокировали автобус с мобилизованными

В Хмельницкой области люди заблокировали и порезали шины машины ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

На Украине граждане стали активно противостоять насильной мобилизации военкомов. Один из последних подобных случаев произошел в Каменце-Подольском, где около 100 жителей заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и спустили шины. Местные правоохранители начали расследование. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что граждане заблокировали автомобиль группы мобильного оповещения местного военкомата и порезали шины.

«Действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ», — цитируют сотрудников Хмельницкого областного военкомата журналисты.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности участников происшествия, действия которых могут рассматриваться как госизмена.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел уже привычный случай: мужчину спасли от насильственной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования. Однако интересной деталью стало то, что спасал от сотрудника мужчину именно полицейский.

Украинские СМИ также сообщали, что масштабная активизация улично-принудительной мобилизации на Украине при помощи рейдов сотрудников ТЦК (аналог российских военкоматов — прим.ред.) провалилась в результате тотальной коррупции среди военкомов.