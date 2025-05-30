На Украине почти сто человек заблокировали автобус с мобилизованными

На Украине граждане стали активно противостоять насильной мобилизации военкомов. Один из последних подобных случаев произошел в Каменце-Подольском, где около 100 жителей заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и спустили шины. Местные правоохранители начали расследование. Об этом сообщает «Страна.ua».