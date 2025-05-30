На «Госуслуги» добавят возможность подтверждения смены пароля доверенным лицом

Минцифры России планирует в третьем квартале 2025 года запустить на портале «Госуслуги» функцию назначения доверенного лица для подтверждения смены пароля. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
— Минцифры в III квартале реализует возможность подтверждения смены пароля на «Госуслугах» доверенным лицом. При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на «Госуслугах», — сказал министр.
Он отметил, что использование этой функции будет добровольным и позволит лучше защитить аккаунты пользователей от мошенников. Для смены пароля потребуется подтверждение не только от владельца аккаунта, но и от выбранного им доверенного лица, передает ТАСС.
Также Минцифры рассматривает вариант заменить СМС с кодом для подтверждения действий на «Госуслугах» на другие способы, в том числе на биометрию.
Стало известно, что осенью в России планируется ввести ограничение на количество банковских карт, выпускаемых на одного человека. Согласно предложению, каждый сможет иметь не более 20 карт, причем в одном банке — не более пяти. Эта инициатива направлена на борьбу с дропперами.
При этом мошенники в Telegram также начали использовать новую схему обмана. Преступники от лица представителей маркетплейсов предлагают пользователям заработать на лайках. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.