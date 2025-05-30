В Казани открылось движение по мосту в поселке Отары

Открытие этого объекта имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры Приволжского района. Мост не только напрямую связывает ключевые улицы поселка Отары, значительно сокращая время в пути для местных жителей и работников промышленной зоны, но и служит важным дополнительным выходом на одну из главных городских магистралей — Большое Казанское кольцо.