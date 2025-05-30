В Казани открылось движение по мосту в поселке Отары

Сегодня для движения транспорта отрылся мост в поселке Отары. Важный инфраструктурный объект соединил улицы Техническую и Поперечно-Отарскую, значительно улучшив транспортную доступность для жителей Приволжского района и обеспечив дополнительный выезд на Большое Казанское кольцо.
Строительство моста началось весной 2023 года. Его протяженность составляет 29 метров, а общая ширина — более 14 метров. Проезжая часть, рассчитанная на две полосы движения (туда и обратно), имеет ширину 9 метров.
По обеим сторонам моста предусмотрены тротуары шириной 2 метра каждый, что обеспечит безопасность пешеходов.
На мосту установлены сборно-монолитные конструкции, выполнено устройство дорожной одежды, установлены перильные и барьерные ограждения, элементы безопасности дорожного движения. На мосту смонтированы сети водоснабжения и канализации, сети наружного освещения, проведено озеленение. Проведено укрепление русла протоки, сообщает комитет внешнего благоустройства города.
Открытие этого объекта имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры Приволжского района. Мост не только напрямую связывает ключевые улицы поселка Отары, значительно сокращая время в пути для местных жителей и работников промышленной зоны, но и служит важным дополнительным выходом на одну из главных городских магистралей — Большое Казанское кольцо.
Реализация данного проекта является частью комплексной программы по улучшению дорожно-транспортной сети города и повышению комфорта проживания горожан.