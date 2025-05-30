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В Роспотребнадзоре рассказали самарцам как вести себя после укуса ос и пчел

Специалисты регионального Роспотребнадзора поделились информацией о том, что нужно делать при укусе насекомых.

Специалисты регионального Роспотребнадзора поделились информацией о том, что нужно делать при укусе насекомых.

По информации сотрудников ведомства, в первую очередь необходимо выполнить следующие действия:

— Извлечь жало насекомого;

— Обработать рану;

— Приложить лед, чтобы снять отек;

— Выпить таблетку от аллергии.

Если же у человека проявляются нижеописанные симптомы, необходимо обратиться в больницу:

— Температура, тошнота, рвота, трудности с дыханием;

— Если насекомое застряло в ухе или веке и вызывает раздражение и нагноение;

— Сыпь, судороги;

— Инфицировании и нагноении на месте укуса.

Специалисты особенно отмечают, что укусы насекомых могут быть очень опасны.

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