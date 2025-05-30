В Роспотребнадзоре рассказали самарцам как вести себя после укуса ос и пчел

Специалисты регионального Роспотребнадзора поделились информацией о том, что нужно делать при укусе насекомых.
По информации сотрудников ведомства, в первую очередь необходимо выполнить следующие действия:
— Извлечь жало насекомого;
— Обработать рану;
— Приложить лед, чтобы снять отек;
— Выпить таблетку от аллергии.
Если же у человека проявляются нижеописанные симптомы, необходимо обратиться в больницу:
— Температура, тошнота, рвота, трудности с дыханием;
— Если насекомое застряло в ухе или веке и вызывает раздражение и нагноение;
— Сыпь, судороги;
— Инфицировании и нагноении на месте укуса.
Специалисты особенно отмечают, что укусы насекомых могут быть очень опасны.
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