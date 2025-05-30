В Краснодаре изменили движение трамваев из-за подтоплений после дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Временно были изменены четыре трамвайных маршрута. Так, составы № 20, 22, 6 и 7 следовали от стадиона «Кубань» по Железнодорожной, Гоголя и до Кооперативного рынка.
Трамваи № 6 и 7 от улицы Горького отправлялись по Садовой. Трамваи № 20 и 22 от улицы Московской следовали по улице Коммунаров.
В настоящее время движение трамваев восстановлено. Составы следуют по обычным маршрутам.
Напомним, дождливая погода сохранится на Кубани из-за циклонического вихря. Местами в регионе пройдут ливни с грозами.