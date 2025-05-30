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В Краснодаре изменили движение трамваев из-за подтоплений после дождя

Движение трамваев № 20, 22, 6 и 7 в Краснодаре восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре изменили движение трамваев из-за подтоплений после дождя. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Временно были изменены четыре трамвайных маршрута. Так, составы № 20, 22, 6 и 7 следовали от стадиона «Кубань» по Железнодорожной, Гоголя и до Кооперативного рынка.

Трамваи № 6 и 7 от улицы Горького отправлялись по Садовой. Трамваи № 20 и 22 от улицы Московской следовали по улице Коммунаров.

В настоящее время движение трамваев восстановлено. Составы следуют по обычным маршрутам.

Напомним, дождливая погода сохранится на Кубани из-за циклонического вихря. Местами в регионе пройдут ливни с грозами.