Какие праздники отмечают 31 мая 2025: что можно и нельзя делать, приметы

Федот Овсяник и семь дев-мучениц отмечают 31 мая 2025.
Суббота, 31 мая 2025 года — последний день весны, насыщенный разнообразными праздниками и памятными датами. Этот день объединяет религиозные события, народные традиции, профессиональные праздники и международные инициативы. Подробнее о том, что отмечают в этот день, а также какие обычаи и приметы связаны с ним — в материале URA.RU.
Православные праздники 31 мая 2025.
Память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц?
В православной традиции 31 мая отмечается день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц — Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии. Они жили в III веке в Анкире (современная Турция) и пострадали за веру в период гонений на христиан.
Феодот был «корчемником», имел свою гостиницу и был женат. Несмотря на свое ремесло, он достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, упражняясь в посте и молитве. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников — к раскаянию и исправлению.
Во время гонений императора Диоклетиана (284−305) на христиан Феодот давал приют гонимым верующим и помогал совершать богослужения. В это же время за исповедание христианства были арестованы семь дев преклонного возраста, старшей из которых, Текусе, Феодот приходился племянником. Дамы мужественно отказались отречься от веры и были утоплены в озере с камнями на шеях. Феодот извлек их тела для христианского погребения, за что впоследствии сам был казнен.
Память мучеников Исаака, Павла и Венедима.
В этот день также почитается память трех мучеников — Исаака, Павла и Венедима, пострадавших за христианскую веру. Эти святые показали примеры стойкости и верности своим убеждениям даже перед лицом смерти.
Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
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31 мая Православная Церковь также отмечает память святых отцов семи Вселенских Соборов. Эти соборы сыграли ключевую роль в формировании христианского учения, определении основ веры и борьбе с ересями.
Первый Вселенский Собор (325 г., Никея) осудил ересь Ария и утвердил единосущность Сына Отцу. Второй (381 г., Константинополь) утвердил божественность Святого Духа. Третий (431 г., Эфес) подтвердил наименование Богородицы в отношении Пресвятой Девы Марии. Четвёртый (451 г., Халкидон) определил догмат о двух природах Христа. Пятый (553 г., Константинополь) осудил оригенизм. Шестой (680−681 гг., Константинополь) отверг монофелитство. Седьмой (787 г., Никея) утвердил почитание святых икон.
Среди отцов соборов были такие великие святители как Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Максим Исповедник и многие другие. Их мудрость помогла сформировать основы православного вероучения.
Народный праздник 31 мая 2025.
Федот Овсяник.
31 мая в народном календаре отмечается день Федота Овсяника (или Овсянника). Название праздника связано с тем, что к этому времени обычно завершался посев овса — одной из важнейших зерновых культур для крестьянского хозяйства. Если работы не были завершены в срок, это считалось плохим предзнаменованием и предвещало скудный урожай.
В этот день крестьяне наблюдали за природой, особое внимание уделяя дубу. Существовала поговорка: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По состоянию дуба судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб полностью разворачивал листья, то урожай яровых культур обещал быть хорошим. Если же с дуба начинали опадать зеленые листья, это предвещало голодный год.
На Руси дуб особо почитался как символ могущества, силы, славы и прочной веры. Под этим деревом нередко проводились брачные обряды: молодые должны были взяться за руки и трижды обойти дерево. Такой союз считался скрепленным навеки. Древесина дуба высоко ценилась за свою прочность, но рубка дуба считалась греховным делом, поэтому это всегда делали сообща, чтобы разделить тяжесть поступка на всех.
Еще одним героем этого дня был лен — его сеяли именно на Федота и Семь дев. Отсюда и поговорка: «Сеют лен у семи Олен».
Что можно и нельзя делать 31 мая 2025.
Что можно делать.
Завершать полевые работы — посев, прополку, рыхление считалось важным завершить до конца мая. Готовить и употреблять каши — эти блюда считались особенно полезными и символизировали изобилие. Планировать важные дела, включая свадьбу — считалось, что брак, заключенный в этот день, будет крепким. Оставлять угощение для домового — небольшую порцию каши в укромном месте, чтобы защитить дом от негатива.
Что нельзя делать.
Использовать ложки за столом — чтобы не «зачерпнуть» беду. Оставлять остатки еды на тарелках — чтобы не привлечь бедность. Заниматься уборкой дома, если полевые работы не завершены — считалось, что так можно «вымести» удачу. Надевать красную одежду незамужним девушкам — чтобы не навлечь беду. Заплетать косы — это считалось плохой приметой. Брать обручальные кольца у родителей для помолвки. Проводить шумные застолья и ссориться — чтобы не нарушать гармонию в доме.
Приметы.
Зарницы в небе предвещают перемену погоды. Красное солнце на закате указывает на ветреные дни. Если на дубе верхушка с опушкой — будет хороший урожай овса. Если на дубе лист расправился, а на ясене еще нет — лето выдастся очень сухим. Если с дуба осыпаются здоровые листочки — год будет голодным и неурожайным. Волна, бьющая против течения, предвещает скорый дождь. Если дятлов слышно далеко — скоро начнутся осадки. Если вечером чибисы раскричались — погода будет ясной.
Российский праздник 31 мая 2025.
День российской адвокатуры.
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31 мая отмечается День российской адвокатуры, учрежденный в 2005 году Вторым Всероссийским съездом адвокатов. Дата выбрана не случайно — именно 31 мая 2002 года был принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», заложивший основы современной российской адвокатуры.
Этот профессиональный праздник посвящен работникам адвокатуры — социального института, занимающегося защитой интересов граждан в суде. Адвокаты играют ключевую роль в обеспечении права на защиту и доступа к правосудию, являясь неотъемлемой частью правовой системы государства.
В День российской адвокатуры традиционно проводятся семинары, лекции, конференции и курсы повышения квалификации. Руководством вручаются ценные подарки, почетные грамоты и дипломы отличившимся специалистам. Чиновники Министерства юстиции РФ направляют официальные поздравления, отмечая важную роль адвокатского сообщества в функционировании правовой системы страны.
Международные праздники 31 мая 2025.
Всемирный день без табака.
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Всемирный день без табака был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году и сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН. Основная цель этого дня — привлечь глобальное внимание к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.
По данным ВОЗ, употребление табака ежегодно приводит к смерти более 8 миллионов человек во всем мире, включая более 1,3 миллиона некурящих, страдающих от воздействия вторичного табачного дыма. В России от причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают около 300−400 тысяч человек.
Каждый год ВОЗ и партнеры проводят мероприятия, информирующие о вредных последствиях употребления табака и пассивного курения. Организация подчеркивает, что табак причиняет ущерб здоровью в любом виде, а безопасной дозы табака не существует. Табачные изделия, включая кальяны, содержат свыше 7000 химических веществ, из которых минимум 250 известны своим токсичным или канцерогенным действием.
ВОЗ призывает правительства проводить политику, направленную на снижение потребления табака: запрещать рекламу, повышать налоги на табачные изделия, проводить просветительские мероприятия. Ежегодно Всемирный день без табака проходит под определенным девизом, а в России к нему приурочена Неделя отказа от табака.
Всемирный день блонди?
31 мая отмечается яркий и необычный праздник — Всемирный день блондинок. Согласно официальной версии, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали всерьез из-за цвета волос. Устав от обидных шуток и препятствий в карьере, они решили бороться за свои права, учредив праздник в свою честь.
По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе». Через два года он обрел популярность и в других странах. В России Всемирный день блондинок впервые отметили в 2006 году. В честь праздника в стране организовали специальную ежегодную премию «Бриллиантовая шпилька» для светловолосых представительниц женского пола.
Интересный факт: ученые утверждают, что настоящая блондинка — явление действительно редкое, и по их подсчетам в ближайшем будущем блондинки могут полностью исчезнуть с лица Земли. За последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты. Причина проста: чтобы ребёнок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы, а население стран, где преобладают темные волосы, растет быстрее, чем в регионах с высокой концентрацией «белокурого гена».
Первой известной в истории блондинкой считается богиня любви и красоты Афродита. Сегодня же самое большое число светловолосых людей на душу населения проживает в Финляндии, и исследователи предполагают, что именно там родится последний человек со светлыми волосами.
День рождения велосипедного спорта.
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31 мая считается днём рождения велосипедного спорта. Именно в этот день в 1868 году, 157 лет назад, в пригороде Парижа, в парке Сен-Клу, состоялась первая в истории велогонка на дистанцию 2000 метров. Победителем этого исторического заезда стал молодой англичанин Джеймс Мур.
Уже на следующий год заявку на участие в велогонке подало такое количество энтузиастов, что соревнование приобрело международный масштаб. Дистанция была увеличена до впечатляющих 120 километров — от Парижа до Руана. И снова победил Джеймс Мур.
С 1903 года подобные велосоревнования проводятся ежегодно, постепенно трансформировавшись в знаменитую гонку «Тур де Франс», ставшую символом велосипедного спорта. В России первая велогонка прошла значительно позже — 24 июля 1883 года на Московском ипподроме.
За прошедшие полтора столетия сам велосипед претерпел множество изменений, став не только транспортным средством, но и важным элементом здорового образа жизни для миллионов людей по всему миру. Была разработана специальная экипировка для безопасности велосипедистов: шлемы, налокотники, наколенники и защитные очки.
Интересный факт: самый длинный велосипед в мире создали изобретатели из Нидерландов — его длина составляет 35,79 метров, а самый высокий велосипед был сконструирован кубинцем в 2012 году и имеет высоту 5,4 метра.
Всемирный день борьбы с неравенством?
31 мая также отмечается Всемирный день борьбы с неравенством — день, посвященный вопросам социальной справедливости и равенства. Он направлен на привлечение внимания к проблемам бедности и дискриминации в современном мире.
В этот день международные организации, активисты и просто неравнодушные люди по всему миру проводят различные мероприятия: конференции, семинары, информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о существующих в обществе неравенствах — экономических, гендерных, расовых, религиозных и других.
Особое внимание уделяется вопросам доступа к образованию, здравоохранению, достойному труду и другим базовым правам человека. Которые должны быть доступны каждому независимо от социального статуса, происхождения или финансовых возможностей.
Основная цель этого дня — напомнить мировому сообществу о важности построения справедливого общества. Общества, где каждый имеет равные возможности для самореализации и достойной жизни.