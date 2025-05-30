Какие праздники отмечают 31 мая 2025: что можно и нельзя делать, приметы

Во время гонений императора Диоклетиана (284−305) на христиан Феодот давал приют гонимым верующим и помогал совершать богослужения. В это же время за исповедание христианства были арестованы семь дев преклонного возраста, старшей из которых, Текусе, Феодот приходился племянником. Дамы мужественно отказались отречься от веры и были утоплены в озере с камнями на шеях. Феодот извлек их тела для христианского погребения, за что впоследствии сам был казнен.