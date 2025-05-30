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Стало известно, что мотивирует жителей Самарской области продуктивно работать

Больше половины местных специалистов выделили ощущение чувств признания и значимости на нынешнем месте.

Больше половины местных специалистов выделили ощущение чувств признания и значимости на нынешнем месте.

Об этом и достойном уровне зарплаты говорили 72% жителей. Еще 49% подчеркнули важность интереса к работе. 40% обращают внимание на атмосферу в коллективе, 38% — на стабильность и состояние предприятия, 36% — на знания по профессии.

Меньше всего на продуктивность влияют переработки (2%), семейные или личные проблемы (4%), нехватка рук коллег (6%), самочувствие и мотивация (по 19%), сообщает hh.ru.

На днях писали, что 39% самарских компаний проведут летние корпоративы в этом году. Причем почти половина предприятий, которые организовывали их в 2024-м, планирует повысить расходы на мероприятия.

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