Семейный праздник «Алмаш», экофестиваль, парусная регата и брейк-данс баттл: как Казань отпразднует день защиты детей

Кроме того, Национальный музей РТ подготовил развлекательную программу для детей на целый день. С 10:00 до 13:00 ребят приглашают принять участие в мастер-классах по скетчингу и росписи гипсовых фигур. В 11:00 для юных гостей представят мини-спектакль «Кырлай». В это же время организаторы проведут квест-игры «Искатели артефактов» и «Новое путешествие за сокровищами», в ходе которых детям предстоит тщательно изучать экспонаты музея. В 11:00 юные гиды проведут экскурсию, посвященную 80-летию Победы в ВОВ, и в это же время пройдет интерактивная экскурсия «Легенды о Казани». А уже в 12:00 во внутреннем дворе музея гостей будет ждать праздничный концерт. Завершится праздник в национальном музее в 14:00 показом от театра моды. Вход в музей 1 июня для семей с детьми бесплатный.