Семейный праздник «Алмаш», экофестиваль, парусная регата и брейк-данс баттл: как Казань отпразднует день защиты детей

Казань с 30 мая по 2 июня отметит международный день защиты детей. В эти дни город подготовил для своих юных жителей и их родителей обширную программу, включающую более сотни событий. Это будут разнообразные мероприятия: от фестивалей и концертов до познавательных мастер-классов, театральных представлений и инклюзивных программ. Мероприятия охватят все уголки города, обещая множество приятных моментов для каждого. Портал KZN.RU рассказывает, где отметить праздник.
30 мая
Крио-шоу, концерт под открытым небом и мыльные пузыри
С 10:00 до 18:00 в сквере имени Аксенова выступят воспитанники детской музыкальной школы № 18 им. Музафарова.
В 10:30 в парке «Калейдоскоп» пройдет праздник, приуроченный ко дню защиты детей. Там посетителей ждут тематические мастер-классы, настольные и дворовые игры, крио-шоу, шоу мыльных пузырей, а также конкурсы и викторины. На спортивной площадке для участников мероприятия пройдет мастер-класс по регби.
31 мая
Детская барахолка, эко квест-игра и инклюзивный фестиваль «Дорогую добра»
В 8:30 пройдет торжественное открытие детской железной дороги. По пригласительным билетам, которые можно получить 31 мая в здании вокзала станции «Молодежная», проезд в детском поезде будет бесплатный. На открытии выступят детские творческие коллективы города.
С 10:00 до 15:00 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет фестиваль «Дорогую добра» для ребят с ОВЗ. В рамках творческого фестиваля гостей парка ждут: музыкальные прослушивания, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и активности от аниматоров.
С 10:00 до 13:00 в парке у ЖК «Салават Купере» пройдет детская барахолка. Проект, который позволит детям почувствовать себя юными предпринимателями и познакомит их с миром торговли. Поддержать участников барахолки смогут все желающие. Регистрация участников откроется 29 мая в Telegram-канале парка.
А уже в 11:00 в парке «Крылья Советов» начнется детский праздник, в рамках которого подготовлена концертная программа, мастер-классы и ярмарка от Казанского молодежного центра им. А. Гайдара.
В это же время, в 11:00 на территории у озера «Комсомольское» развернется экологическая акция с географической квест-игрой для детей от Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
А завершится день отчетным концертом школы вокала Айгуль Зариповой, который начнется в детском парке «Елмай» в 16:00. В программе концерта сольные и ансамблевые вокальные номера от учащихся школы, а также розыгрыш подарков для зрителей.
1 июня
Съемки в фильме, парусная регата, апсайклинг и детский показ мод
Праздничный день начнет в 10:00 с концерта «Счастье, солнце, дружба» в парке у ДК им. Саид-Галиева. Для гостей парка приготовили театрализованный концерт детских коллективов дворца культуры и школы искусств № 9, фотовыставку народной фотостудии «Казан», а также различные интерактивы.
В это же время, в 10:00, в парке «Черное озеро» пройдет благотворительная регата. Судомодельный прокат «Клуб Капитанов» открывает свой четвертый сезон и приглашает всех жителей Казани в парк «Черное озеро» на ежегодный городской фестиваль. В течение дня будут проводиться разные активности: «Утиный Футбол» и «Парусная Регата» на радиоупраляемых моделях. Победителей и призеров ждут призы.
На набережной реки казанки с 11:00 до 19:00 развернется детский брейк-данс баттл. На мероприятии от экстрим-парка УРАМ всех активных, спортивных и любознательных детей ждет увлекательная программа. Ведущим соревнований станет MC Stop the Panic, DJ White Diamond поставит подходящие для баттла треки, а судить будет Mарат Маугли, Сплинтер и Arterial. Зарегистрироваться для участия в контесте можно по ссылке.
В парке «Сосновая роща» с 11:00 до 15:00 пройдет парад колясок «Белекеч Фест». Участников ждет праздничная программа и конкурс на лучшее оформление детских колясок от ДК Железнодорожников.
Казанский зооботсад тоже подготовил праздничные мероприятия. В 11:00 на новой территории зоопарка «Река Замбези» юным посетителям покажут театрализованное представление «Здравствуй лето!», проведут мастер-классы по изготовлению брелоков, конкурсы и флешмоб.
Праздничная программа заготовлена и в сквере им. Аксенова. В 11:30 участников ждут творческие выступления, мастер-классы, выставка «В кадре», театральные кино-этюды от учеников CREAS`COOL, игры и призы от «ТАТАРКИНО» и съемки финальной массовой сцены фильма «Классный агент».
В течение всего дня в детском парке «Елмай» с 12:00 до 21:00 будет проходить праздничная программа «Мы там, где ты». В программе мероприятия: концерт с выступлением музыкальной группы Just Brass, зона мастер-классов, йога, игры и презентация клубов МБУ «Подросток».
С 12:00 до 16:00 в инклюзивном бульваре по улице Серова пройдет экофестиваль от компании СИБУР. Гости парка смогут принять участие в мастер-классах по апсайклингу, экоуроках, эковикторинах, поиграть в боччу. Здесь же будет организована ярмарка, где продавцами выступят дети.
В парке у ЖК «Весна» в 13:00 выступят воспитанники школы вокала и творчества Ирины Алиевой «Гранде». А с 13:00 до 18:00 в парке им. Горького пройдет детский показ мод.
Кроме того, Национальный музей РТ подготовил развлекательную программу для детей на целый день. С 10:00 до 13:00 ребят приглашают принять участие в мастер-классах по скетчингу и росписи гипсовых фигур. В 11:00 для юных гостей представят мини-спектакль «Кырлай». В это же время организаторы проведут квест-игры «Искатели артефактов» и «Новое путешествие за сокровищами», в ходе которых детям предстоит тщательно изучать экспонаты музея. В 11:00 юные гиды проведут экскурсию, посвященную 80-летию Победы в ВОВ, и в это же время пройдет интерактивная экскурсия «Легенды о Казани». А уже в 12:00 во внутреннем дворе музея гостей будет ждать праздничный концерт. Завершится праздник в национальном музее в 14:00 показом от театра моды. Вход в музей 1 июня для семей с детьми бесплатный.
2 июня
Татарский семейный праздник «Алмаш», лекции о воспитании и музыкально-театрализованный спектакль под открытым небом
Праздничные мероприятия продолжатся и 2 июня. В 15:00 на площадке у КЦ «Московский» развернется большой семейный праздник «Алмаш». На площадке соберутся татароговорящие семьи и те, кто хочет ввести татарский язык в привычный бытовой язык своей семьи. Для детей подготовят различные активности, а для родителей пройдет лекция на тему «Эффективного изучения родного языка» от доктора филологических наук, профессора, полиглота Алексея Арзамазова.
В это же время, в 15:00, в парке у ЖК «Салават Купере» пройдет праздничная программа. На сцене будут представлены творческие коллективы с красочными вокальными и танцевальными номерами, также гостей парка ждет зона аквагрима, игры, конкурсы и угощения.
В завершении дня в 18:00 в парке по улице Мира представят музыкально-театрализованную постановку по мотивам Г. Тукая «Воспитанный ребенок», песни и танцы разных лет, экологический квест, зоны настольных игр и мастер-классов. Завершится праздник семейной дискотекой.
В течение всех праздничных дней в библиотечной сети Казани с 30 мая по 2 июня подготовили для ребят конкурсы, викторины, игры, а также просмотры мультфильмов в обновленных филиалах. В учреждениях спорта пройдут различные соревнования, в том числе республиканский турнир по парусному спорту «День защиты детей», первенство по плаванию и теннису, турнир среди футбольных команд ФСО «Центральный».