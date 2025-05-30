Автовладельцы пожаловались на масштабный сбой в базах ГИБДД в Приморье

Все, кто был записан на Госуслугах, подходят к окошкам в свое время. Инспекторы говорят все одно и то же — база не работает. Каждого записывают в «бумажную» очередь — по времени записи с Госуслуг. Но в около 17 часов народ начал расходиться сам: надежды получить услугу сегодня ни у кого не осталось.