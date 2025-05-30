Автовладельцы пожаловались на масштабный сбой в базах ГИБДД в Приморье

«Приехал ставить машину на учет, по записи на Госуслугах — к 15 часам. Но даже два часа спустя еще не подал документы: инспектор говорит, что база данных “легла” около 14 часов, и до сих пор работа не восстановлена», — рассказал «ФедералПресс» читатель, который пытался поставить машину на учет.
Все, кто был записан на Госуслугах, подходят к окошкам в свое время. Инспекторы говорят все одно и то же — база не работает. Каждого записывают в «бумажную» очередь — по времени записи с Госуслуг. Но в около 17 часов народ начал расходиться сам: надежды получить услугу сегодня ни у кого не осталось.
Информации о причинах сбоя до сих пор нет. Пресс-служба ведомства пока не дает комментариев.
Отметим, почти год назад, в апреле 2024 года, ГИБДД уже страдали от масштабного сбоя. Тогда проблемы появились из-за обновления системы: никакие действия, связанные с базами сотрудники совершать не могли.