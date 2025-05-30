Подиатр Горохов назвал неожиданную причину возникновения боли в спине и суставах

С болью в спине сталкивается в своей жизни практически каждый человек. Причин ее возникновения может быть много, в том числе виной тому могут быть проблемы со стопами. Как они связаны с болями в спине и суставах, «Вечерняя Москва» узнала у врача-подиатра Алексея Горохова.