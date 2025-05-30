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Подиатр Горохов назвал неожиданную причину возникновения боли в спине и суставах

С болью в спине сталкивается в своей жизни практически каждый человек. Причин ее возникновения может быть много, в том числе виной тому могут быть проблемы со стопами. Как они связаны с болями в спине и суставах, «Вечерняя Москва» узнала у врача-подиатра Алексея Горохова.

С болью в спине сталкивается в своей жизни практически каждый человек. Причин ее возникновения может быть много, в том числе виной тому могут быть проблемы со стопами. Как они связаны с болями в спине и суставах, «Вечерняя Москва» узнала у врача-подиатра Алексея Горохова.

Причины болей в спине и методы лечения.

Чаще всего встречается неспецифическая или так называемая скелетно-мышечная боль в спине. Основной ее источник — мягкие ткани области спины, такие как мышцы и связки.

Факторами риска являются:

малоподвижный образ жизни;систематический подъем тяжестей;некоторые сопутствующие заболевания;беременность.

— Ограничение подвижности и постельный режим вообще приводит к тому, что мышцы слабеют, не выполняют свои функции и боль только усиливается, — рассказал Горохов.

По его словам, эффективным способом лечения при таком состоянии являются физические упражнения на укрепление мышц, которые оказывают положительное воздействие на суставы и позвоночник.

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— В частности, например, важно укреплять мышцы живота, слабость которых является одной из причин хронической боли в спине, — отметил подиатр.

Чтобы лечение было оптимальным и не привело к хроническому процессу, когда при тех или иных обстоятельствах боль будет возвращаться снова и снова, важен комплексный подход, подчеркнул врач:

Стоит рассматривать область спины, как часть единого опорно-двигательного аппарата, где от состояния каждого элемента зависит работа всей системы. От правильно установленной причины боли напрямую зависит результат дальнейшего лечения.

Как проблемы со стопами влияют на спину и суставы.

Если имеется деформация стопы, то нарушаются и ее функции, меняется походка. А значит голеностопный сустав, коленный, тазобедренный, позвоночник обязательно отреагируют на эти изменения и пошлют нам сигнал, чаще в виде боли, например, в суставе и позвоночнике, объяснил специалист.

Например, к факторам, влияющим на стопу относятся:

плоскостопие; «косточки»;натоптыши;молоткообразные пальцы; «завал» стоп внутрь или наружу.

— Нарушения в биомеханике стопы меняет нормальное анатомическое и функциональное взаимодействия как в самих суставах нижней конечности, так и между ними. Это вызывает каскад изменений в области таза и позвоночника. Выходит так называемый эффект домино, — считает Горохов.

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Как вернуть здоровье стопам.

Подиатр напомнил, что обувь играет важную роль в здоровье и работе стоп:

— В первую очередь я всегда смотрю с помощью специального оборудования на стопы своих пациентов, даже если они обратились ко мне с жалобами на боли в спине. Особое внимание обращаю на то, какую обувь носит пациент, и даю соответствующие рекомендации, ведь от нее напрямую зависит работа стоп.

При наличии деформаций стопы нужно провести их коррекцию, которая включает в себя:

подбор специальных упражнений лечебной физической культуры;изготовление индивидуальных ортопедических стелек;тейпирование;массаж;физиолечение.

— Восстановление функций стопы, улучшение ее амортизационных свойств снижает ударные нагрузки на суставы и позвоночник, тем самым способствуя уменьшению болевого синдрома в области спины и достижению положительного результата лечения, — добавил специалист.

За болью в пояснице могут скрываться аутоиммунные заболевания, психосоматические расстройства, патологии внутренних органов. Подробнее о том, какие опасные болезни под нее маскируются, «Вечерняя Москва» узнала у ортопеда Ярослава Козлова.