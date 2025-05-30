Экскурсия, квест, театр теней: Музей искусств анонсировал программу на 1 июня

Музей изобразительных искусств подготовил программу к Дню защиты детей «Дети в музее» (0+). Анонс размещен в группе учреждения «ВКонтакте».
Мероприятия будут проходить с 11:30 до 14:00. В программу войдут:
- Интерактивная экскурсия «Здравствуй, музей»;
- Квест «Лев, косуля и лось» — путешествие по животному миру музея;
- Театр теней «Как лев, косуля и лось искали цвет звука»;
- Мастер-класс «Краски лета»;
- Аквагрим «Стань героем сказки»;
- Фотосессия в тематической зоне.
Стоимость участия: стандартный билет — 350 рублей, посещение взрослого входит в стоимость билета. Стоимость билета для многодетных семей (более 2 детей) — 500 рублей на всех.