Выживший в резне подросток из Байкальска пришел в сознание

Трагедия произошла в частном доме одного из СНТ в Байкальске в ночь на 28 мая. Известно, что подростки праздновали день рождения. По версии следствия, один из несовершеннолетних зарезал четверых подростков, а также ранил еще четверых детей. Затем он поджег дом, предполагаемый подозреваемый также погиб на месте происшествия.