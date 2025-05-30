Выживший в резне подросток из Байкальска пришел в сознание

Мальчик из Байкальска, сильнее всего пострадавший в массовой резне, пришел в себя в иркутской больнице. Подросток находится в сознании, дышит самостоятельно, пишет ИА IrkutskMedia.
Как уточнила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, юноша все понимает, с ним работают психологи.
Трагедия произошла в частном доме одного из СНТ в Байкальске в ночь на 28 мая. Известно, что подростки праздновали день рождения. По версии следствия, один из несовершеннолетних зарезал четверых подростков, а также ранил еще четверых детей. Затем он поджег дом, предполагаемый подозреваемый также погиб на месте происшествия.
Все пострадавшие дети были доставлены в иркутскую больницу. Они находились в тяжелом психологическом состоянии. Наиболее пострадавшему подростку перед транспортировкой в Иркутск провели операцию в районной больнице, чтобы стабилизировать его состояние. В режиме телеконсультации на ней присутствовали врачи Иркутской областной детской больницы.