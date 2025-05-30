Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае выявлены признаки фальсификации в колбасной продукции

Об этом сообщает управление Россельхознадзора региона.

Об этом сообщает управление Россельхознадзора региона.

В Красноярском крае аннулированы производственные сертификаты на 5,8 тонны колбасы из-за обнаружения признаков фальсификации.

Специалисты ведомства провели внеплановую документарную проверку мясоперерабатывающего предприятия ООО «Расколбас», расположенного в Березовском районе. Признаки фальсификации были выявлены в шпикачках «Москворецкие», произведенных 21 января и 4 февраля, а также в колбасе «Краковская» от 25 января.

Лабораторные анализы, проведенные в Красноярском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», показали наличие растительных компонентов белкового и углеводного происхождения — соевого изолированного белка, крахмала, камеди и каррагинана.

«Это свидетельствует о том, что производитель использовал компоненты, не указанные на маркировке продукции и недопустимые при производстве колбасных изделий согласно ГОСТу», — отметили в Россельхознадзоре.

За данное нарушение мастер мясоперерабатывающего предприятия был оштрафован на 20 тысяч рублей. В ответ на выявленные нарушения предприятие запланировало проведение лабораторных исследований своей продукции для устранения проблем и предотвращения их повторения.

Ранее рассказывали, что красноярская торговая сеть «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор.