В Красноярском крае выявлены признаки фальсификации в колбасной продукции

Об этом сообщает управление Россельхознадзора региона.
В Красноярском крае аннулированы производственные сертификаты на 5,8 тонны колбасы из-за обнаружения признаков фальсификации.
Специалисты ведомства провели внеплановую документарную проверку мясоперерабатывающего предприятия ООО «Расколбас», расположенного в Березовском районе. Признаки фальсификации были выявлены в шпикачках «Москворецкие», произведенных 21 января и 4 февраля, а также в колбасе «Краковская» от 25 января.
Лабораторные анализы, проведенные в Красноярском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», показали наличие растительных компонентов белкового и углеводного происхождения — соевого изолированного белка, крахмала, камеди и каррагинана.
«Это свидетельствует о том, что производитель использовал компоненты, не указанные на маркировке продукции и недопустимые при производстве колбасных изделий согласно ГОСТу», — отметили в Россельхознадзоре.
За данное нарушение мастер мясоперерабатывающего предприятия был оштрафован на 20 тысяч рублей. В ответ на выявленные нарушения предприятие запланировало проведение лабораторных исследований своей продукции для устранения проблем и предотвращения их повторения.
Ранее рассказывали, что красноярская торговая сеть «Светофор» подала в суд на Россельхознадзор.