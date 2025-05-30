В Ростовской области обновились цены на бензин, но резкого изменения не произошло. Средняя стоимость горючего по состоянию на 26 мая составляла 61,05 рубля за 1 литр (19 мая было 61,04 рубля за 1 литр), сообщает Росстат.
Расценки по отдельным маркам выглядят следующим образом:
— АИ-92: 56,85 рубля (было 56,84 рубля);
— АИ-95: 63,19 рубля (было 63,18 рубля);
— АИ-98 и выше: 82,06 рубля (было 82,06 рубля);
— Дизельное топливо: 66,62 рубля (было 66,62 рубля).
Добавим, общая цена за бензин по ЮФО на отчетный период с 20 по 26 мая 2025 года составляла 61,37 рубля, за дизель — 68,12 рубля. Стоимость по России — 59,84 и 71,35 рубля соответственно.
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