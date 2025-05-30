Жара снова возвращается: синоптики рассказали, чего ждать на выходных от погоды

Сегодня на территории республики ещё задержалась прохладная и влажная воздушная масса. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Без осадков — в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях. Днем температура держится в пределах 25−28°, а на юге до 30−33°.