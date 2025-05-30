Жара снова возвращается: синоптики рассказали, чего ждать на выходных от погоды

Сегодня на территории республики ещё задержалась прохладная и влажная воздушная масса. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Без осадков — в Каракалпакстане, Хорезмской и Сурхандарьинской областях. Днем температура держится в пределах 25−28°, а на юге до 30−33°.
С началом выходных ситуация начнёт меняться. Дожди, по прогнозам, возможны лишь в Ферганской долине (и то только в субботу, 31 мая). Здесь местами пройдут кратковременные осадки, возможны грозы.
А вот по остальной части страны — сухо и всё жарче. В субботу воздух прогреется до 28−31°, в воскресенье — уже до 32−35°.
Кроме того, метеорологи предупреждают об усилении ветра до 13−18 м/с, особенно в северных, южных и пустынных районах. В отдельных местах возможны пыльные поземки.
В предгорьях и горах — кратковременные дожди, грозы и возможные селе-паводковые явления.
А что в Ташкенте?
В столице сегодня днём — переменная облачность, во второй половине возможны кратковременные дожди и гроза. Температура — 26−28°. Ветер — восточный, 3−6 м/с, но к вечеру может усилиться до 8−10 м/с.
В выходные в Ташкенте будет солнечно и жарко: в субботу — 28−30°, в воскресенье — 29−31°.
Дождей не обещают, так что можно смело планировать прогулки, но не забывайте про головные уборы, воду и защиту от солнца. Жара приходит — и, похоже, надолго.