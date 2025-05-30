На Татарстан надвигаются дожди и похолодание

В Татарстане в ближайшие дни испортится погода. После тёплых выходных в республику вернутся осадки.
По данным синоптиков, в последние дни мая погоду будет задавать антициклон. Ночью 30 мая температура будет колебаться от +7 до +12 градусов, на западе региона может достигать +17 градусов. 31 мая ожидается температура от +11 до +16, а днем столбики термометров поднимутся до +27.. +33 градусов.
В начале следующей недели ожидаются грозовые дожди и значительное снижение температур. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, днем 2 июня температура будет варьироваться от +21 до +26 градусов, а во вторник за пределами циклона не ожидается превышения +19 +24 градусов.