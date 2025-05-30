На Татарстан надвигаются дожди и похолодание

По данным синоптиков, в последние дни мая погоду будет задавать антициклон. Ночью 30 мая температура будет колебаться от +7 до +12 градусов, на западе региона может достигать +17 градусов. 31 мая ожидается температура от +11 до +16, а днем столбики термометров поднимутся до +27.. +33 градусов.