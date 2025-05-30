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Одноуровневые переходы на остановке «Академическая» в Иркутске закроют с 1 июня

Пассажиры смогут воспользоваться подземным переходом.

Источник: IrkutskMedia.ru

На остановочном пункте «Академическая» ВСЖД в Иркутске с 1 июня закроют пешеходные переходы через пути, расположенные на одном уровне с рельсами. Для выхода на платформы люди смогут воспользоваться подземным переходом, который оборудован пандусами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, одноуровневые переходы будут демонтированы с целью обеспечения безопасности граждан. В этом году на одном из них погиб молодой человек, который переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся электропоезд.

Всего с начала 2025 года на инфраструктуре ВСЖД произошло 19 несчастных случаев с участием граждан. В них пострадало 20 человек, 14 из которых погибло.