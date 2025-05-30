Два взрыва прогремели в районе Десантной бухты во Владивостоке

Днем 30 мая во Владивостоке прогремели два взрыва. На место происшествия прибыли экстренные службы, территорию оцепили. В правительстве Приморского края сообщили, что угрозу нейтрализовали, однако не уточнили, что стало причиной взрывов. В сети появилось видео — к бухте стянули вертолеты, а позже оттуда вывезли несколько автомобилей. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».