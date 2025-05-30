Шесть утят достали из колодца на улице Деловой в Нижнем Новгороде

Сотрудники водоканала спасли шесть утят, застрявших в колодце на улице Деловой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Ранее в диспетчерскую «Нижегородского водоканала» поступило обращение от горожан. Они попросили закрыть ливневой колодец, который могли оставить в открытом виде «чёрные» ассенизаторы.
Специалисты оперативно выехали на место и перед закрытием люка обнаружили в колодце утят.
Всех достали в целости и сохранности и передали местным жителям.
Ранее мы писали, что провалившуюся в яму собаку спасли в Нижегородской области.