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Шесть утят достали из колодца на улице Деловой в Нижнем Новгороде

Ранее горожане просили закрыть ливневку.

Источник: мэр Юрий Шалабаев

Сотрудники водоканала спасли шесть утят, застрявших в колодце на улице Деловой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Ранее в диспетчерскую «Нижегородского водоканала» поступило обращение от горожан. Они попросили закрыть ливневой колодец, который могли оставить в открытом виде «чёрные» ассенизаторы.

Специалисты оперативно выехали на место и перед закрытием люка обнаружили в колодце утят.

Всех достали в целости и сохранности и передали местным жителям.

написал Юрий Шалабаев

Ранее мы писали, что провалившуюся в яму собаку спасли в Нижегородской области.