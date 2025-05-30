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В Самаре начали оформлять телекоммуникационные шкафы на Ленинградской

На улице Ленинградской в Самаре стартовал проект «На связи с городом».

На улице Ленинградской в Самаре стартовал проект «На связи с городом». Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Художники начали расписывать телекоммуникационные шкафы рисунками, связанными с историей местных домов и знаковых городских событий. Работы курирует уличный художник Арт Абстрактов.

Все изображения покрывают антивандальным лаком. Мэр города призвал бережно относиться к уличному искусству и напомнил о штрафах за вандализм. В дальнейшем проект планируют расширить на другие районы.

Ранее мы писали, что в Самаре будет восстановлен памятник архитектур Дом Шихобаловой 1898 года на улице Венцека.

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