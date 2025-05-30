Красноярцы могут поделиться своим «Голосом Города»

Красноярск стал одним из первых городов страны, где стартует этот проект. Пять площадок с ярким оформлением, живой музыкой, аниматорами, аквагримом и даже сладкой ватой будут работать на протяжении дня в разных районах краевой столицы, рассказали в Красгорпарке.
Расписание площадок:
12:00 — Центральная набережная (у Виноградовского моста).
13:30 — Парк 400-летия.
15:00 — Набережная Совмена.
16:30 — Сквер Энтузиастов.
18:00 — Ярыгинская набережная.
Проект «Голос города» дает возможность каждому выйти на сцену, исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте или прочитать стихи. Главное — желание делиться своим талантом и хорошим настроением.