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Красноярцы могут поделиться своим «Голосом Города»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 мая в Красноярске откроется проект «Голос города». На улицах появятся сцены, где каждый сможет выступить перед зрителями.

Источник: МАУ «Красгорпарк»

Красноярск стал одним из первых городов страны, где стартует этот проект. Пять площадок с ярким оформлением, живой музыкой, аниматорами, аквагримом и даже сладкой ватой будут работать на протяжении дня в разных районах краевой столицы, рассказали в Красгорпарке.

Расписание площадок:

12:00 — Центральная набережная (у Виноградовского моста).

13:30 — Парк 400-летия.

15:00 — Набережная Совмена.

16:30 — Сквер Энтузиастов.

18:00 — Ярыгинская набережная.

Проект «Голос города» дает возможность каждому выйти на сцену, исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте или прочитать стихи. Главное — желание делиться своим талантом и хорошим настроением.