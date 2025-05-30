Красноярцы могут поделиться своим «Голосом Города»

Красноярск стал одним из первых городов страны, где стартует этот проект. Пять площадок с ярким оформлением, живой музыкой, аниматорами, аквагримом и даже сладкой ватой будут работать на протяжении дня в разных районах краевой столицы, рассказали в Красгорпарке.