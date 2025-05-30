Новые детали о фейке про маньяка в Ангарске — первоисточник заявил, что ничего не говорил

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, ссылаясь на знакомую — «работницу труповозки» — эмоционально заявила о серии убийств и существовании маньяка в городе. Позже полицейские выяснили, что эта информация не соответствует действительности, все озвученные сведения не имеют ничего общего с реальной оперативной обстановкой, сообщения о гибели или исчезновении женщин в полицию не поступали. Правоохранители установили автора видео, им оказалась тренер по плаванию. Женщина принесла свои извинения горожанам и призналась, что не проверила информацию.