Новые детали о фейке про маньяка в Ангарске — первоисточник заявил, что ничего не говорил

Сотрудники полиции установили предполагаемый первоисточник информации о якобы орудующем маньяке в Ангарске. Им оказалась местная жительница, которая работает в сфере ритуальных услуг. По ее словам, она не давала никакой информации автору видеоролика, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-служуб ГУ МВД России по региону.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, ссылаясь на знакомую — «работницу труповозки» — эмоционально заявила о серии убийств и существовании маньяка в городе. Позже полицейские выяснили, что эта информация не соответствует действительности, все озвученные сведения не имеют ничего общего с реальной оперативной обстановкой, сообщения о гибели или исчезновении женщин в полицию не поступали. Правоохранители установили автора видео, им оказалась тренер по плаванию. Женщина принесла свои извинения горожанам и призналась, что не проверила информацию.
Теперь сотрудники МВД нашли знакомую автора видео. Она сообщила, что действительно знакома с женщиной, распространившей фейк. Она подтвердила, что работает в сфере ритуальных услуг. Женщина отметила, что знакомая звонила ей на днях и пыталась расспросить о работе, но та ничего ей не рассказала, о серии убийств и маньяке не знает.
«Однажды с ней поделилась о случае по своей работе. Имела неосторожность поделиться. Четыре дня назад был звонок, она (знакомая— прим.ред.) задавала мне наводящие вопросы: где, когда, сколько лет. Никакой информации я ей не дала», — сказала женщина.
Полное видео с комментарием работницы сферы ритуальных услуг смотрите в нашем тг-канале (18+).
Полицейские провели с обеими ангарчанками разъяснительные беседы и призвали ответственно относиться к озвучиваемой в сети информации, а также не допускать распространения ложных сведений, способных особо впечатлительными пользователями восприниматься как реальные.