Жители Иркутской области хранят в банках 544 миллиарда рублей

Жители Приангарья хранят в банках 544 миллиарда рублей. Это на 70 миллиардов больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что процентная ставка по вкладу снизилась, хранение денег в банках остается актуальным. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе отделения Иркутск Банка России, в начале 2025 года она превышала 21%, сейчас чуть ниже 20.