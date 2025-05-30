Жители Иркутской области хранят в банках 544 миллиарда рублей

Жители Приангарья хранят в банках 544 миллиарда рублей. Это на 70 миллиардов больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что процентная ставка по вкладу снизилась, хранение денег в банках остается актуальным. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе отделения Иркутск Банка России, в начале 2025 года она превышала 21%, сейчас чуть ниже 20.
— Цель Банка России сегодня — снизить инфляцию. Для этого нужны высокие ставки в экономике. При этом у людей есть возможность воспользоваться выгодными предложениями от банков по вкладам и отложить свои крупные покупки до момента, пока не снизят ставки по кредитам, — уточнил управляющий отделением Банка Игорь Коржук.
Эти действия предпринимаются для того, чтобы к 2026 году снизить инфляцию примерно до 4%.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 250 тысяч семей в регионе получают материальную поддержку.