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Жители Иркутской области хранят в банках 544 миллиарда рублей

За 2025 год объем вкладов вырос на 15%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Приангарья хранят в банках 544 миллиарда рублей. Это на 70 миллиардов больше, чем годом ранее. Несмотря на то, что процентная ставка по вкладу снизилась, хранение денег в банках остается актуальным. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе отделения Иркутск Банка России, в начале 2025 года она превышала 21%, сейчас чуть ниже 20.

— Цель Банка России сегодня — снизить инфляцию. Для этого нужны высокие ставки в экономике. При этом у людей есть возможность воспользоваться выгодными предложениями от банков по вкладам и отложить свои крупные покупки до момента, пока не снизят ставки по кредитам, — уточнил управляющий отделением Банка Игорь Коржук.

Эти действия предпринимаются для того, чтобы к 2026 году снизить инфляцию примерно до 4%.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 250 тысяч семей в регионе получают материальную поддержку.