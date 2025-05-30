В Красноярском крае трех отсидевших за оборот наркотиков мужчин лишили гражданства

Кроме того, полученного в 1998 году гражданства лишили 52-летнего мужчину. В 2019 году его осудили за незаконный оборот оружия и наркотиков. Суд Ростовской области вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.