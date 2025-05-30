В Красноярском крае трех отсидевших за оборот наркотиков мужчин лишили гражданства

В Красноярском крае трех мужчин лишили гражданства за совершенные преступления. Об этом рассказали в МВД региона.
Все они были задействованы в незаконном обороте наркотиков. Один из них также нелегально продавал оружие.
Так, гражданства лишился 55-летний мужчина. В 2016 году его осудили за приготовление к преступлению и незаконное производство или сбыт наркотических средств. Абаканский городской суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Также прекращено гражданство 33-летнего мужчины, получившего паспорт России в 2005 году. Его посадили на 8 лет по тем же статьям.
Кроме того, полученного в 1998 году гражданства лишили 52-летнего мужчину. В 2019 году его осудили за незаконный оборот оружия и наркотиков. Суд Ростовской области вынес ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.
В МВД отметили, что работа в данном направлении продолжается.