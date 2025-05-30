«Квас или кефир?»: диетолог Макиша рассказала, чем лучше заправлять окрошку

— С точки зрения здорового питания, заправлять окрошку полезнее кефиром или минеральной водой. Кефир содержит белок, кальций и пробиотики. Квас, который продается в магазинах, содержит много сахара. На 100 миллилитров напитка в него добавляют 10−12 граммов сахара. Столько же содержится в газировке. Можно использовать самодельный квас, который кислый на вкус. В нем будут полезные бактерии и дрожжи. Но он обязательно должен быть домашним и с минимальным содержанием сахара, — отметила Макиша.