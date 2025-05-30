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Самара станет пунктом нового ЖД-тура «Космические выходные» в 2026 году

В России с 2026 года будет проходить ЖД-тур «Космические выходные».

В России с 2026 года будет проходить ЖД-тур «Космические выходные». В этот маршрут вошла Самара.

Поезд включает в себя 4 остановки: Москва — Самара — Оренбург — Саранск. Потом состав отправляется обратно в столицу.

Самара стала частью маршрута по понятным причинам — здесь работает РКЦ «Прогресс», стоит памятник ракете «Союз» и собираются детали для космических двигателей.

Через областную столицу также проходит еще один туристический ЖД маршрут — «Жигулевские выходные». В него входят Самара, Тольятти и Сызрань.

Ранее мы писали о том, что теперь до Новокуйбышевска будет ходить новая «Ласточка». Пассажиры смогут добраться до города даже в позднее время.

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