Теперь в красноярском аэропорту при досмотре будут проверять все гаджеты

Согласно приказу Минтранса, теперь во время досмотров в красноярском аэропорту нужно будет обязательно включать и показывать все электронные устройства — телефоны, планшеты, ноутбуки и камеры. Такая процедура существовала и ранее, однако не была обязательной.
Проверять будут как пассажиров, так и провожающих.
Инспекторам необходимо убедиться, что устройства, которые просвечиваются в интроскопе, — это рабочие гаджеты, не представляющие угрозы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
Доставать гаджеты лучше будет заранее, чтобы не задерживать остальных, и предварительно убедиться, что вся электроника заряжена.
Мера безопасности будет действовать во всех аэропортах страны.