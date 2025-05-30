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Теперь в красноярском аэропорту при досмотре будут проверять все гаджеты

Инспекторам необходимо убедиться, что устройства действительно являются рабочими гаджетами и не представляют угрозы.

Источник: Freepik

Согласно приказу Минтранса, теперь во время досмотров в красноярском аэропорту нужно будет обязательно включать и показывать все электронные устройства — телефоны, планшеты, ноутбуки и камеры. Такая процедура существовала и ранее, однако не была обязательной.

Проверять будут как пассажиров, так и провожающих.

Инспекторам необходимо убедиться, что устройства, которые просвечиваются в интроскопе, — это рабочие гаджеты, не представляющие угрозы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Доставать гаджеты лучше будет заранее, чтобы не задерживать остальных, и предварительно убедиться, что вся электроника заряжена.

Мера безопасности будет действовать во всех аэропортах страны.