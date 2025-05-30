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Рейсы «Метеоров» в Братск и Балаганск отменили из-за отсутствия финансирования

Восточно-Сибирское речное пароходство прекращает пассажирские перевозки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) прекращает пассажирские перевозки судами «Метеор» в Братск и Балаганск. Судя по информации, размещенной на их официальном сайте, причиной стало отсутствие финансирования.

— Еще 18 марта 2025 года пароходство получило проект соглашения о субсидиях, но выделенных средств хватит лишь на 2,5 раза меньше рейсов, чем требуется. Из-за этого движение судов в Братск может полностью остановиться уже к 18 июля, — говорится в сообщении.

Отметим, пассажирам, купившим билеты онлайн, деньги вернут автоматически. Тем, кто приобрел билеты в кассах, нужно обратиться за возвратом непосредственно в пункт покупки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Казачинско-Ленском и Киренском районах подтоплены 47 приусадебных участков. Дома не пострадали, но для безопасности жителей подготовили два пункта временного размещения вместимостью 220 человек.