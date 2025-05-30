Рейсы «Метеоров» в Братск и Балаганск отменили из-за отсутствия финансирования

— Еще 18 марта 2025 года пароходство получило проект соглашения о субсидиях, но выделенных средств хватит лишь на 2,5 раза меньше рейсов, чем требуется. Из-за этого движение судов в Братск может полностью остановиться уже к 18 июля, — говорится в сообщении.