Калифорнийская щитовка добралась до Приморья с партией черешни

Специалисты Приморского управления Россельхознадзора выявили калифорнийскую щитовку в партии свежей черешни, прибывшей авиарейсом из Узбекистана. Вес поставки составил 700 килограммов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Во время фитосанитарного досмотра в аэропорту инспекторы отобрали образцы для лабораторного анализа. Экспертиза, проведённая в филиале Национального центра безопасности сельхозпродукции, подтвердила наличие вредителя.
Несмотря на это, партия была допущена к ввозу: правила ЕАЭС разрешают ввоз и перемещение фруктов, заражённых ложнощитовками и щитовками, при соблюдении определённых условий.
Опасности для здоровья человека заражённые плоды не представляют — перед употреблением их достаточно хорошо вымыть.
Напомним, специалисты Приморского филиала Россельхознадзора выявили в партии краба-стригуна из Магаданской области превышение допустимого уровня содержания мышьяка более чем в два раза.