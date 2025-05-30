30 мая волгоградские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

30 мая в Волгоградской области, как и в других российских регионах, выпускники 11-х классов пишут ЕГЭ по русскому языку. Напомним, что первый обязательный экзамен учащиеся сдавали 27 мая, это было ЕГЭ по математике базового или профильного уровня.
На госэкзамене по русскому языку выпускникам предстоит выполнить 27 заданий. В первой части им необходимо дать краткие ответы на 26 вопросов. Вторая часть включает 1 задание с развернутым ответом. Здесь школьникам предлагается написать сочинение-рассуждение с опорой на приведенный в задании текст.
В 2025 году ЕГЭ по русскому языку длится 3 часа 30 минут. Экзамен начался в 10.00.
Напомним, что на период проведения аттестации в Волгоградской области организовано 74 пункта. За тем, чтобы все прошло по правилам, следят не только организаторы, но и родители детей, а также представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области.