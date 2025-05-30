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В Иркутске девочка отморозила руку холодным маслом

Врачи поставили диагноз 1−2 степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске девочка обморозила руку, когда доставала из холодильника сливочное масло. Как сообщили КП-Иркутск в Ивано-Матренинской детской клинической больнице, ребенка отправили в экстренное приемное отделение.

— Девочка хотела достать из холодильника сливочное масло и приложила руку к стенке металлической морозильной камеры, — пояснила дежурный хирург Юлия Круталевич.

Родители приняли меры экстренной помощи и полили прилипшую руку дочери теплой водой. В результате, пострадавшая получила отморожение 1−2 степени. Врачи оставили ее в стационаре на несколько дней.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 44 детских лагеря в регионе открыли набор для желающих отдохнуть летом.