Женщина родила тройню после двух пар близнецов в Алматы

Для 36-летней мамы это уже третий случай рождения близнецов — в семье уже растут две пары двойняшек, родившихся в 2019 и 2022 годах. Теперь в семье 10 детей. Женщина выразила глубокую благодарность врачам и персоналу центра за высокий профессионализм и заботу.