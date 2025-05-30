Омский «Авангард» претендует на очередного форварда из НХЛ — Василия Пономарёва

Василий Пономарёв — молодой перспективный нападающий, который имеет опыт выступлений в Северной Америке. За последние сезоны он провёл более 170 матчей в Американской хоккейной лиге (AHL), выступая за команды «Chicago Wolves» и «Wilkes-Barre/Scranton Penguins». В сезоне 2022−23 он отметился 24 голами и 22 передачами за «Chicago Wolves» и набрал 41 очко в 55 матчах за «Wilkes-Barre/Scranton Penguins» в сезоне 2024−25.