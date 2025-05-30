Омский «Авангард» претендует на очередного форварда из НХЛ — Василия Пономарёва

По информации телеграм-канала Timeout_08, омский «Авангард» ведёт активные переговоры со «Спартаком» по переходу форварда Василия Пономарёва. Права на игрока принадлежат московскому клубу, однако «ястребы» готовы предложить серьёзную компенсацию, чтобы усилить атакующую линию команды.
Пока стороны не достигли окончательного соглашения, но интерес к хоккеисту со стороны «Авангарда» подтверждается несколькими источниками в спортивных телеграм-каналах.
Василий Пономарёв — молодой перспективный нападающий, который имеет опыт выступлений в Северной Америке. За последние сезоны он провёл более 170 матчей в Американской хоккейной лиге (AHL), выступая за команды «Chicago Wolves» и «Wilkes-Barre/Scranton Penguins». В сезоне 2022−23 он отметился 24 голами и 22 передачами за «Chicago Wolves» и набрал 41 очко в 55 матчах за «Wilkes-Barre/Scranton Penguins» в сезоне 2024−25.
В НХЛ Пономарёв сыграл за «Carolina Hurricanes» и «Pittsburgh Penguins», но пока не смог закрепиться в основном составе — всего 9 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.