Самая длинная аллея каштанов зацвела в Петербурге

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев предупредили о штрафах до 500 тыс. рублей за сорванную сирень. Особенно внимательными следует быть вблизи парков и скверов, поскольку повреждение деревьев или кустарников на территориях городских объектов озеленения также влечет серьезную административную ответственность.