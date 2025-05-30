Лесоводы Башкирии усилили меры пожарной безопасности в лесах.

Призываем жителей и гостей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, за их нарушение грозит административный штраф: для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей. Определенные действия влекут за собой уголовную ответственность. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов звоните в региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ 8 (347) 218−14−14 или по Единому номеру лесной охраны 8 (800) 100−94−00 .