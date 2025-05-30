Лесоводы Башкирии усилили меры пожарной безопасности в лесах.

Об этом сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства лесного хозяйства РБ.
Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов отметил, что работники лесного хозяйства республики ежедневно трудятся в режиме повышенной готовности и предпринимают все меры для обеспечения пожарной безопасности в лесах.
— На сегодняшний день проведено более 8500 наземных патрулирований протяженностью 280 000 километров. Создано и обновлено более 4500 километров минерализованных полос, установлено и отремонтировано 111 аншлагов на противопожарную тематику. Огромное внимание уделяется и работе с населением, ведь в деле сохранения лесов повторение правил никогда не бывает лишним. С этой целью проведено 1245 бесед, лекций и выступлений на сходах населения; распространено гражданам 18300 листовок, буклетов на противопожарную тематику, — пояснил министр.
До 15 июня в Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском лесничествах действует режим ограничения на посещение лесов и въезд туда на транспорте. Это касается туристов и охотников, но не распространяется на юридических лиц и тех, кто выполняет работы по охране, защите и воспроизводству лесов по договору аренды или купли-продажи лесных насаждений.
Призываем жителей и гостей республики неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, за их нарушение грозит административный штраф: для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей. Определенные действия влекут за собой уголовную ответственность. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов звоните в региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ