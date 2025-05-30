Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два фильма «Беларусьфильм» победили на кинофестивале в Великобритании

Два белорусских фильма победили на международном фестивале в Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании два белорусских фильма победили на международном евразийском кинофестивале, пишет БелТА.

Призы белорусские киноленты получили на седьмом международном евразийском кинофестивале ECG Film Festival, проходившем в Ромфорде.

В пресс-службе «Беларусьфильма» сообщили, что фильмы производства национальной киностудии «Песня Сирин» и «Черный замок» победили на международном кинофестивале.

Фильм «Черный замок» завоевал приз в номинации «Признание». А анимационному фильму «Песня Сирин» удалось одержать победу в номинации «Лучший анимационный фильм».

Отмечается, что кинофестиваль ECG Film специализируется на продвижении фильмов, которые связаны с культурой, историей и творческими голосами стран Евразии.

Тем временем власти Латвии вводят платный въезд на границе с Беларусью.

Между тем синоптики сказали, какая погода будет летом 2025 года в Беларуси: «В июне тепло, в июле сухо и жарко, в августе — берем лейки».

Еще Белгидромет дали прогноз на начало лета в Беларуси: «Передышка от дождей и +26».