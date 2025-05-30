Два фильма «Беларусьфильм» победили на кинофестивале в Великобритании

В Великобритании два белорусских фильма победили на международном евразийском кинофестивале, пишет БелТА.
Призы белорусские киноленты получили на седьмом международном евразийском кинофестивале ECG Film Festival, проходившем в Ромфорде.
В пресс-службе «Беларусьфильма» сообщили, что фильмы производства национальной киностудии «Песня Сирин» и «Черный замок» победили на международном кинофестивале.
Фильм «Черный замок» завоевал приз в номинации «Признание». А анимационному фильму «Песня Сирин» удалось одержать победу в номинации «Лучший анимационный фильм».
Отмечается, что кинофестиваль ECG Film специализируется на продвижении фильмов, которые связаны с культурой, историей и творческими голосами стран Евразии.
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