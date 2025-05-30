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Лукашенко хочет подробно узнать о ЦЭ и ходе вступительной кампании 2025

Лукашенко узнает о проблемах вступительной кампании 2025 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко расскажут о ходе и проблемах вступительной кампании 2025, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Совещание по вступительной кампании в Беларуси пройдет во Дворце Независимости 30 мая. Доклад главе республики сделает министр образования Андрей Иванец.

Сообщается, что на совещании у Лукашенко будет подробно обсуждаться проведение централизованного экзамена, ход вступительной кампании.

— Кроме общей информации президент намерен спросить и о проблемах, — подчеркнули в телеграм-канале «Пул Первого».

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси.

Еще президент обратился к белорусским артиллеристам, назвав сложные задачи.

И также лидер страны сказал Эйсмонт, какие его слова надо довести до каждого белоруса.