Лукашенко хочет подробно узнать о ЦЭ и ходе вступительной кампании 2025

Президенту Беларуси Александру Лукашенко расскажут о ходе и проблемах вступительной кампании 2025, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Совещание по вступительной кампании в Беларуси пройдет во Дворце Независимости 30 мая. Доклад главе республики сделает министр образования Андрей Иванец.
Сообщается, что на совещании у Лукашенко будет подробно обсуждаться проведение централизованного экзамена, ход вступительной кампании.
— Кроме общей информации президент намерен спросить и о проблемах, — подчеркнули в телеграм-канале «Пул Первого».
И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси.
Еще президент обратился к белорусским артиллеристам, назвав сложные задачи.
И также лидер страны сказал Эйсмонт, какие его слова надо довести до каждого белоруса.