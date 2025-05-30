Омичам вновь доступна покупка новых японских Toyota — цены от 4,8 миллионов

Жители Омска получили возможность снова приобретать новые японские автомобили Toyota благодаря московскому дилерскому холдингу «СП Бизнес Кар», несмотря на приостановку официальных продаж в России с 2022 года. Автосалон «Тойота Центр Каширский» на МКАД предлагает ассортимент новых моделей с прямыми поставками с заводов в Японии и Китае, пишет Авто Mail.
Среди доступных автомобилей — внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2024 года от 10,7 млн рублей, кроссовер Toyota Highlander 2025 года с полным приводом от 6,5 млн рублей, популярный в России Toyota RAV4 пятого поколения 2024 года за 5,7 млн рублей, а также премиальный рамный внедорожник Land Cruiser 300 от 14 млн рублей. Новая Toyota Camry 2024 года предлагается по цене от 4,8 млн рублей.
VIN-номера подтверждают, что RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поставляются с японских заводов, а Highlander и Camry — с китайского завода GAC Toyota.
Отметим, что официальные продажи Toyota в России были приостановлены в 2022 году из-за санкций. Однако в марте 2025 года в ОАЭ прошла закрытая встреча представителей концерна с российскими дилерами, где были подтверждены планы по возвращению на российский рынок при улучшении внешнеполитической ситуации.