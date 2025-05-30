Омичам вновь доступна покупка новых японских Toyota — цены от 4,8 миллионов

Отметим, что официальные продажи Toyota в России были приостановлены в 2022 году из-за санкций. Однако в марте 2025 года в ОАЭ прошла закрытая встреча представителей концерна с российскими дилерами, где были подтверждены планы по возвращению на российский рынок при улучшении внешнеполитической ситуации.