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На могиле омского блогера МотоТани появится памятник

На него собирают деньги через соцсети погибшей.

Источник: Соцсети

В телеграм-канале разбившейся омской блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, появилось новое сообщение. 28 мая родственники сибирячки запустили сбор средств на установку памятника на ее могиле.

«Это наш общий шанс создать красивый и достойный символ любви и памяти. Место упокоения Танечки должно отражать те теплоту и свет, которые она дарила нам при жизни», — говорится в публикации в паблике tanechkaozolina.

Памятный знак планируют установить на кладбище в городе Таре. Семья байкерши подчеркнула, что сбор открыли по многочисленным просьбам желающих быть причастными к увековечиванию памяти о МотоТане.

Напомним, известная мотоциклистка и блогер погибла летом 2024 года. Она врезалась в грузовую машину на пригородной трассе в Турции.