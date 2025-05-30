Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ

«Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике… Заходите в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов. Они (школьники — ред.) пишут: несмотря на сложность математики этого года, я все-таки справился и получил высокие баллы. Я надеюсь, в этом году будет то же самое», — сказал Музаев журналистам.