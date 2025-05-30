Глава Рособрнадзора прокомментировал жалобы школьников на сложность ЕГЭ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Школьники из года в год жалуются на сложность Единого государственного экзамена, пишут об этом в социальных сетях, а по итогу остаются довольны своими результатами, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на учеников и их родителей сообщили о сложности заданий по математике профильного уровня в этом году, по их словам, тестирование было олимпиадного уровня.
«Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике… Заходите в поисковик прошлых лет и видим восторг от полученных баллов. Они (школьники — ред.) пишут: несмотря на сложность математики этого года, я все-таки справился и получил высокие баллы. Я надеюсь, в этом году будет то же самое», — сказал Музаев журналистам.
ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Они прошли во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.